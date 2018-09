Met een flinke dosis Glück zit Robin van Lierop met de PSI-veilingtopper Zum Glück RS2 (v. Zonik) morgen toch in de finale voor vijfjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf. In de kwalificatieproef was er al een fout toen hij bij G in plaats van bij X halt hield en in de kleine finale zat er weer een programmafout in de proef. Het werd in die proef een 8 gemiddeld en dat was – een met zeven paarden (!) gedeelde – 5e plaats. Dat wordt studeren op de finaleproef in de vrachtwagen.