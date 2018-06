Zusjes De Boer pakken de oranje linten

“Vorige week in Hoofddorp ging het ook al goed. Toen wonnen we de Kür en werden we tweede in de Grand Prix. Vandaag ging hij ook echt heel goed en gaf hij een heel goed gevoel onderweg”, vertelt Shanda over Eastend’s Allstar (v. Tuschinski).

Piaffe en passage gelijk

“De piaffe en passage worden ook steeds beter. Eerder had hij er achter nog wel eens een onregelmatige pas tussen zitten, maar nu blijf hij mooi gelijk. Verder was het een mooie proef, zonder rommeltjes”, blikt ze blij terug.

Uit de dip

Zus Nakita won de Intermédiare I met Eastend’s Coen (v. Sandreo). “We hadden de afgelopen tijd een beetje een dip, maar daar zijn we nu uit aan het klimmen. Ik les normaal bij Rien van der Schaft, maar hij is natuurlijk druk met zijn werk als bondscoach. Daarom was ik al een tijd niet wezen lessen en dan sluipen de oude foutjes er weer in. Nu ben ik weer twee keer geweest en dan gaat het direct weer beter”, legt ze uit.

Ponydraf

Over haar proef vertelt ze verder: “Ik had één storing in de serie om de twee, maar verder ging alles heel goed en kon ik hem mooi bovenin houden. Vroeger had hij een beetje een ponydrafje, maar nu hij beter in balans begint te lopen wordt het draven ook beter. Daardoor halen we nu ook zevens voor het uitstrekken, waar we eerder een vier voor kregen.”

Nouwens en Hoogenraad

In het ZZ-Zwaar wonnen Liza Nouwens en Nelleke Hoogenraad beide een proef. Nouwens noteerde 64,57% met Veni Vidi Vici (v. Flemmingh). Hoogenraad reed Farulana S (v. Sorento) naar 66%.

Sanne Beijerman schreef de kleine groep Intermédiaire II op haar naam. Met de Winningmood-nakomeling Charming Norel behaalde ze 62,35%.

Bekijk hier de volledige uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl