Zware val Jonty Evans in CIC3* Tattersalls

In een officiële verklaring meldde de organisatie van de Ierse eventingwedstrijd dat Jonty Evans na de zware val op hindernis 19B, het tweede element van de watercombinatie, voor onderzoek is opgenomen in het Connolly Hospital in Blanchardstown. Cooley Rorkes Drift heeft niet aan de valpartij overgehouden.

Later op de dag is Evans naar een ander ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Zijn toestand is stabiel.

Gelanceerd

Voor de cross stond Jonty Evans met zijn Olympiadepaard Cooley Rorkes Drift tweede in het klassement met nog geen punt achterstand op de uiteindelijk winnares Emma McNab en Fernhill Tabasco (v. Tabasco van Erpekom). In de watercombinatie kreeg Evans een slechte sprong op de smalle heg in het water. Zijn paard bleef met een been hangen en lanceerde de ruiter die zeer ongelukkig terecht kwam en enige tijd roerloos bleef liggen. Evans werd direct naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

In april won Evans nog met Cooley Rorkes Drift de korte 3* in Belton. De Ier kwam vorig jaar in het nieuws met de succesvolle crowdfundingactie om zijn paard te behouden voor het EK in Strzegom.

