Zweden stuurt sterke teams naar Tryon

Het dressuurteam bestaat uit Tinne Vilhelmson-Silfvén, Patrik Kittel, Juliëtte Ramel met Buriël K.H. en Therese Nilshagen met Dante Weltino. Voor Vilhelmson-Silfvén is nog niet bekend welk paard zij meeneemt naar Tryon. Met Paridon Magi heeft ze het afgelopen jaar succesvol gepresteerd, maar Don Auriëllo wordt ook nog als mogelijke teamkandidaat gezien. De Don Davidoff-zoon maakte dit jaar in Rotterdam zijn internationale rentree, maar niet lang daarna werd bekend gemaakt dat hij opnieuw geblesseerd was geraakt.

Keuze voor Kittel

De vierde ruiter van het team, Patrik Kittel, heeft voor Tryon keuze uit meerdere paarden. Dat zijn Deja, Delaunay OLD en Well Done De La Roche CMF. Van deze drie is Silvano-dochter Deja de meest geroutineerde. Zij liep eerder dit jaar naar de vierde plaats in de Wereldbekerfinale en nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio.

Grote verrassing in eventingteam

Sara Algottson-Ostholt en Wega vormen de grote verrassing van het eventingteam. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen won de combinatie individueel zilver, maar vier jaar later werd de merrie wegens een blessure uit de sport teruggetrokken. Inmiddels is de zeventienjarige merrie weer 100% fit en frisser dan ooit. Het team wordt compleet gemaakt door Anna Freskgård met Box Qutie, Louise Svensson-Jähde met Utah Sun of Waikiki, Niklas Lindbäck met Focus Filiocus en Ludwig Svennerstål met El Kazir.

Geen Wereldruiterspelen voor Lindelöw

Douglas Lindelöw maakte in 2017 deel uit van het team dat zilver won op de Europese kampioenschappen, maar moet in Tryon verstek laten gaan. De eigenaar vindt de reis voor Zacramento te lang. Het team bestaat verder uit Peder Fredricson, Malin Brayard Johnsson met H&M Indiana, Henrik von Eckermann met Toveks Mary Lou en Frederik Jönsson met Cold Play. Fredricson heeft de keuze uit zijn drie paarden H&M All In, Hansson WL en H&M Christian K.

Bron: Tidningen Ridsport