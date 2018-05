Zweden toont spierballen en wint Nations Cup opnieuw, Nederland 3e

De individuele winst ging, net zoals gisteren, naar Daniel Bachmann-Andersen met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack). De nu 10-jarige zoon uit de eerste jaargang van Blue Hors Zack (in principe het eerste paard van Bachmann-Andersen) heeft een bliksemcarriere gemaakt in de Grand Prix. In oktober vorig jaar liep hij zijn eerste Grand Prix (68,12) en na twee CDI’s dit voorjaar (Dortmund en Hagen) liep de ruin nu twee zeer overtuigende proeven in Uggerhalne. De Grand Prix werd gewonnen met 76,217%, de Spécial met 78,128%. Aan die Grand Prix-score heeft vader Zack nog niet kunnen tippen.

Verder voor Denemarken onder andere de nog wel heel groene Bohemian (v. Bordeaux) van Cathrine Dufour, die op een nationale wedstrijd dit voorjaar al 80% in ontvangst mocht nemen, maar internationaal daar nog lang niet in de buurt komt. 65% in de Grand Prix waarin de onervarenheid duidelijk te zien was en wel een mooie revanche in de Spécial met 72,426% (4e plaats).

Zweden ijzersterk

Zoals zich al aftekende in de Nations Cup in Compiègne heeft Zweden de zaken goed op orde in dit WEG-jaar en kan er serieus rekening gehouden worden met het Scandinavische land als medaillekandidaat. Met een compleet ander team (Compiègne: Patrik Kittel, Juliëtte en Antoina Ramel en Rose Mathisen/Uggerhalne: Therese Nilshagen, Tinne Vilhelmson-Silvfen, Jeanna Hogberg en Paulinda Friberg) pakte Zweden opnieuw de winst.

Dante Weltino

In de Grand Prix bezette Zweden 3 (Nilshagen/Dante Weltino), 4 (Vilhelmson/Paridon Magi), 5 (Friberg/Di Lappiona T) én 6 (Hogberg/Duendecillo P). Met uitzondering van de laatste allemaal met scores boven de 70%. In de Grand Prix Spécial had Therese Nilshagen de hengst Dante Weltino OLD er nog net wat beter aanstaan dan in de Grand Prix, daar slopen er nog een paar fouten in de proef. In de Spécial geen onvoldoendes op het protocol en dan zit de hengst, die lekker scoort in de draf- en galopverruimingen, al snel aan de 75%. 75,319% om precies te zijn. De Danone I-zoon verliest punten in het stapgedeelte.

Met Paridon Magi zit Tinne Vilhelmson-Silvfen ook dik boven de 70: 72,304% in de Grand Prix en 72,213% in de Spécial. Alle scores bij elkaar opgeteld (en dus volgens het oude format en niet het nieuwe waar wordt gerankt op plaatsing) kwam Zweden in Uggerhalne 432.418 punten, en daarmee voor Denemarken (429.033) en Nederland (424.377).

Apache & Emmelie topcombinatie voor Nederland

73,87% in de Grand Prix en 74,745% in de Grand Prix Spécial. Met die scores horen Apache en Emmelie Scholtens bij het beste dat Nederland op dit moment te bieden heeft in de dressuur en kan ze zich voegen in het rijtje van Edward Gal met Zonik (GP-scores van 73,758% – 77,696% in het afgelopen winterseizoen) en Madeleine Witte-Vrees met Cennin (72,413% – 74,24% in het afgelopen winterseizoen. Apache liep op Jumping Amsterdam en Indoor Brabant ook al naar dergelijke percentages (72-73% in de Grand Prix) en liet zich in Uggerhalne ook van zijn beste kant zien.

Tijdens de proef van Emmelie brak de hemel open en stortregende het, maar Apache liet zich niet van de wijs brengen en liep steady door. 74,745% was het resultaat en dat was goed voor de derde plaats.

Heijkoop en Zweistra laten nette Spécial zien

Iets minder steady was de Grand Prix van Daniëlle Heijkoop met Badari, die een keer schrok van de drukte om de ring (67,522%). In de Spécial ging er dik 3 procent bij op (70,723%), goed voor een vierde plaats. Na een aantal wat teleurstellende resultaten van Double Dutch (v. Johnson) en Thamar Zweistra (vanaf november geen B-kaderscores van 70% of hoger in de Grand Prix op internationale wedstrijden), zat ze in de Spécial weer dicht bij die magische grens: 69,234% (5e plaats).

Nederland had geen wegstreepresultaat omdat Wynton niet door de vet check kwam in Uggerhalne.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl