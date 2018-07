Zwitserland maakt springteam bekend voor WEG Tryon

Een van de geselecteerden is de 55-jarige Paul Esterman en zijn 12-jarige hengst Lord Pepsi (v. Lord Pezi.) Esterman is al sinds 2012 een zeer succesvolle combinatie met deze Lord Pezi zoon. Martin Fuchs mag met Clooney III (v. Cornet Obolensky) deelnemen. Een combinatie die in 2017 mee hielp de bronzen teammedaille te veroverden op de Europese kampioenschappen in Falsterbo.

Hannah of Bianca

Steve Guerdat verkeert in een luxe positie. De topruiter kan namelijk kiezen tussen zijn excentrieke merrie Bianca (v. Balou du Rouet) en Hannah, de Dulf van den Bisschop nakomeling. Beide merries hebben al mooie resultaten op hen palmares staan. Guerdat was met Bianca net als Fuchs deel van het team dat brons won in Falsterbo. Ook won Steve won de wereldbeker dit jaar in Parijs met Bianca. De Zwitserse ruiter reed Hannah dubbel foutloos in de landenwedstrijd van Aken, wat een van de zwaarste wedstrijden is die de springsport kent. De keuze zal lastig voor Guerdat zijn, aangezien het een keuze is tussen kwaliteit en kwaliteit.

Bacardi VDL

De enige amazone in het team is Janika Sprunger. De 31-jarige amazone is geselecteerd met Bacardi VDL. Samen hielpen ze Zwitserland aan de derde plek in de landenwedstrijd van CHIO Rotterdam afgelopen juni. De reserve van het team is Arthur Gustavo Da Silva met Inonstop van t Voorhof. Da Silva werd met de hengst vierde in de Grand Prix van Rotterdam en in Rome met het Zwitserse team tweede in de Nations Cup.

