Zwitsers vechten het uit in CSI5* Dinard

In het 1,50m direct op tijd wist Guerdat met zijn Ulysse Des Forets (v.Col Canto Ecolit) als 11e starter een snelle tijd neer te zetten van 72,38 seconden. Guerdat zag dat de concurrentie zich stuk beet op zijn tijd. Totdat zijn landgenoot Schwizer binnenkwam met Very Good De La Bonn (v.Berlin). Schwizer finishte in 71,69 seconden en snoepte zo de winst af van WEG Tryon teamlid Guerdat.

Geen Nederlanders

Helaas heeft zijn er geen Nederlandse ijzers in de strijd dit jaar in Dinard. Het Nederlandse team bereid zich voor op de Nations Cup wedstrijd in Dublin volgende week.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl