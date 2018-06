Zwolle International keert terug

In januari werd al besloten dat er geen nieuwe editie van Indoor Drachten kwam. “Toen we na afloop van mijn veiling Sale of the Rising Stars bij elkaar zaten, zeiden de mannen: ‘Je mag het voortzetten als je wil. Wij sponsoren wel, maar houden er zelf mee op. Dat was voor Emmy en mij de eerste aanzet”, vertelt Teus van den Brink.

Gigantische mogelijkheden

Van den Brink, Emmy Poppelaars en Jonny Roelofsen sloegen de handen ineen. Jeroen Dubbeldam staat hen bij als ambassadeur. De terugkeur naar de IJselhallen kwam al snel ter sprake. “De mogelijkheden in de IJsselhallen zijn gigantisch. Het heeft ook uitstraling”, vervolgt Van den Brink. Poppelaars vult aan: “Het wordt wel een ander concours dan voorheen, met een andere look en zelfs op drie sterren-niveau.”

Terug op de kalender

Roelofsen, bekend van Roelofsen Horsetrucks, liep met dezelfde gedachten rond. “Toen ik hoorde dat Teus en Emmy er al veel verder mee waren, heb ik gezegd dat ik graag wilde meedoen. Vroeger stond ik daar altijd al met mijn vrachtwagens. We hebben al veel toezeggingen van sponsoren. Veel mensen vinden het mooi dat ‘Zwolle’ terug op de kalender komt. Wij gaan ons best doen om veel publiek te krijgen. Mooie sport, leuke stands, een beetje fair-achtig, zodat ook degene die niet heel veel om de sport geeft, er een half dagje kan vertoeven.”

Trotse ambassadeur

Dubbeldam is met veel plezier en ambassadeur van Jumping Zwolle. “Zwolle is altijd blijven hangen. Dat was zo’n mooi concours. Het wordt een concours op drie sterren- en een ster-niveau, waarbij alle deelnemers ook een jong paard kunnen meenemen. We willen mooie sport. Zo’n driehonderd paarden, dus niet te volle rubrieken.”

Sale of the Rising Stars

Op de vrijdagavond zal de Sale of the Rising Stars plaatsvinden, de springpaardenveiling die in Zwolle begon en naar Drachten mee verhuisde. “Het is wat kortdag om de veilingpaarden te vinden, maar we gaan ervoor. Uiteindelijk is oktober denk ik een betere maand om te veilen dan in januari, omdat dan alweer veel ruiters naar Spanje vertrekken voor de springtouren daar.”

Bron: Persbericht