1.30m winnaar Stef Veldhuis: “Belangrijkste is met goed gevoel ring uitkomen”

De eerste groep internationale springpaarden is warmgedraaid op Outdoor Gelderland en veel ruiters hebben de imposante springring kunnen verkennen. Het grote paardensportevenement in Vragender draait op volle toeren en de eerste winnaars zijn gehuldigd.

Op woensdag stond de internationale CSI1* reeks met rubrieken op 1.20m en 1.30m hoogte op het programma. Stef Veldhuis won de 1.30m Double M Stables Prijs, al was hij 0,01 seconde langzamer dan de Duitse Christina Gierlich. Het aantal deelnemers met 103 was zo groot dat er twee prijzenschalen gehanteerd werden. Ook Gierlich werd dus eerste. Beide deelnemers nemen regelmatig deel aan de wedstrijden op Paardensportcentrum Lichtenvoorde, nu dus ook in de internationale setting.

Snel beestje

Stef Veldhuis (21) is de zoon van de succesvolle springruiter en africhter Steven Veldhuis uit Haaksbergen, maar zelf kan hij er ook wat van. “Heel eerlijk gezegd: Heel hard heb ik niet eens gereden voor mijn gevoel. Mijn rondje liep gewoon heel mooi, ik heb een heel snel beestje en ze draait heel makkelijk”, vertelt hij. Eind april pakten ze hun allereerste internationale overwinning op 1.40m niveau in het Duitse Riesenbeck.

‘1.30m winnen is niet het einddoel’

De jonge ruiter had de achtjarige schimmelmerrie Karolitha (London x Berlin) gezadeld van fokker Gert-Jan Heijting. “Mijn vader heeft moeder Farah Diba nog op 1.40m niveau uitgebracht. We hebben Karolitha al vanaf haar vierde jaar in opleiding en we hopen op nog meer mooie dingen. Ik probeer steeds m’n eigen rondje te rijden en met een goed gevoel de ring uit te komen, ook voor het paard. Die moet er ook beter van worden. Een 1.30m rubriek winnen is niet het einddoel”, lacht hij.

