1.40m Basel voor Fuchs, 1.45m winst is 64e voor Gaudiano’s Carlotta

In Basel is vandaag de CSI 5* van start gegaan en het waren Martin Fuchs en Emanuele Gaudiano die het Zwitserse en Italiaanse volkslied door de speakers lieten galmen in de eerste twee 5* rubrieken. De 1.40m rubriek viel ten prooi aan de nieuwe nummer één van de wereld Fuchs en Gaudiano snelde met zijn topmerrie Carlotta (v.Chaccomo) alweer naar de 64e internationale overwinning, dit keer in het 1.45m.

Fuchs laat zien over een goed team van toppaarden te beschikken. De ruiter heeft Avenir d’Aiguilly (v.Vancouver D.M.L.) pas in december op London Olympia voor het eerst gestart en eist nu op hun tweede internationale concours samen al een overwinning op. Fuchs klokte 62.01 in het 1.40m direct-op-tijd parcours en bleef Gerard O’Neill met Castlefield Vegas (v.Cassino) een seconde voor. De Nederlandse Zwitser Edwin Smits eindigde als derde in de proef op tweehonderdste achterstand met Lantaro von Hof (v.Ladirio von Hof). Bart Bles en El Rocco (v.Zirocco Blue VDL) werden nog tiende in de proef.

Razendsnelle Carlotta

In de 1.45m proef was Emanuele Gaudiano wederom iedereen de baas. De Italiaan stuurde de Chaccomo-dochter Carlotta rond in 55.70 en mocht daarmee voor de 64e keer op internationaal niveau voorop in de ereronde. Bryan Balsiger kwam het dichtst bij Gaudiano in de buurt. De Zwitser klokte met Jenkins ter Doorn (v.Numero Uno) 56.40 en mocht als tweede opstellen. Christian Ahlman maakte met Atomic Z (v.Cumano) de top drie compleet met een tijd van 57.08. De beste KWPN’er in de proef eindigde als zesde: Charmeur (v.Numero Uno), gefokt door H. Schoonewille, onder het zadel van Sergio Alvarez Moya.

Uitslag 1.40m en uitslag 1.45m.

Bron: Horses.nl