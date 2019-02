1,40m GP Oliva op naam van Boisset, Fastday VDL op twee

Zojuist schreef Harold Boisset de 1,40m Silver Tour Grand Prix op zijn naam. De Fransman was in de barrage zijn concurrenten te snel af en voegde de overwinning toe aan zijn palmares. Fastday VDL (v.Quaprice Bois Margot) en Marlon Modolo Zanotelli moesten hen meerdere erkennen in Boisset en werden tweede.

15 combinaties plaatsten zich voor de barrage. Als laatste starter had Harold Boisset met Bugatti des Forets (v.Ready Boy Des Forets) alle kaarten in handen. De Fransman reed voor wat hij waard was, dook bijna een seconden onder de tijd van Zanotelli en verwees Fastday VDL en haar ruiter naar een tweede plaats. Fastday VDL was in 2018 de duurste merrie, van 250,000 dollar, op de WEF Sport Horse Auction in Wellington. De Italiaan Francesco Turturiello maakte met Quinoa des Pres (v.Quidam’s Rubin) op plek drie het podium compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl