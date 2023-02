1,50m-rubriek in Neumünster voor Jur Vrieling en El Rocco

Het hoofdnummer van de vrijdag in Neumünster was de 1,50m-rubriek die meetelt voor de FEI ranglijst. De volle Hollstenhalle kon gisteravond genieten van een spannende proef die door Jur Vrieling met El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) werd gewonnen. In de Tabel A direct op tijd werden Philipp Schulze Topphoff en Carla 229 (v. Comme il faut) op bijna twee seconden gereden.

Voor de break stuurde Jur Vrieling zijn veertienjarige Zirocco Blue-zoon El Rocco foutloos rond in 52,33 seconden. Die tijd werd door niemand meer benaderd en Vrieling pakte de eerste prijs 6.550 euro. Vlak voor Vrieling had Philipp Schulze Topphoff voor eigen publiek met de tienjarige merrie Carla 229 een foutloze ronde in 54,29 seconden gesprongen. Het paar behield de tweede plaats. Aan het einde van de proef nestelde Lars Bak Andersen zich op de derde plaats met de Holsteinse merrie Doolys (v. Cannavaros). Het paar kwam foutloos over de finish in 57,14 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl