1,50m-winnaar Richard Howley heeft serieuze plek verworven in showjumping scene

Als zelfs topruiter Marcus Ehning voor je vreest, dan heb je een serieuze plek verworven in de ‘showjumping scene’. Grote kampioenschappen heeft hij nog niet gereden, maar hij staat al wel 147eop de wereldranglijst. En na dit weekend op Jumping Zwolle klimt Richard Howley misschien wel nog een stukje hogerop de ladder. De Ier won gisteravond de 1,50m hoofdrubriek in Zwolle. Geen proef waarin rankingpunten te verdienen waren overigens, maar dat hoopt hij komende dagen goed te maken.

Met ook al een zege in de Brink Stables Prijs voor zes- en zevenjarige springpaarden mag Richard Howley op een geslaagde openingsdag spreken.

De Grote Prijs-winnaar van vorig jaar, Marcus Ehning stippelde de ideale route uit in de 1,50m rubriek op donderdagavond met Mill Creek Filippa K (v. For Contest), maar zag vervolgens dat het nog iets sneller kon. Howley finishte met Gaesbekers Glamour Girl (v. Zirocco Blue) een halve seconde eerder en tussen hem en Ehning zaten uiteindelijk Felix Hassmann uit Duitsland met Balzaci (v. Balou Du Rouet), Thiago Ribas da Costa uit Brazilië met Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van t Heike) en Mario Stevens uit Duitsland met Baloubet 4 (Balou Du Rouet). Willem Greve was op plaats zeven de beste Nederlander op Gogo (v. Zirocco Blue).

Howley: ‘Als je een beslissing neemt, moet je je daaraan houden’

Ook de winnende merrie Gaesbekers Glamour Girl is een dochter van Jur Vrieling’s voormalige tophengst Zirocco Blue VDL. Richting het eind maakte ze een ware vliegreis over een oxer door ver van tevoren af te zetten. “Een galopsprong erbij was geen optie meer. Als je een beslissing neemt, moet je je daaraan houden”, lacht Richard Howley, die blij is dat de merrie zich redde. “Ik rijd haar nog maar twee maanden en heb er al een tweesterren Grote Prijs mee gewonnen. Ze is heel constant, comfortabel te rijden ook en wil competitief zijn. Dat zit in haar karakter.”

Fokkerij- en africhtingsstal met maar liefst honderd paarden

Voor de Grote Prijs op zondag zal Howley de vosmerrie Arlo de Blondel (v. Dollar dela Pierre) rijden, waarmee hij vorige week de Grote Prijs van Opglabbeek won. “Dat was ons eerste concours samen. Ik heb haar nu twee weken op stal.” ‘Op stal’ betekent op dit moment in Valkenswaard, waar de Ier tien boxen huurt. In Engeland runt hij zijn eigen fokkerij- en africhtingsstal met maar liefst honderd paarden, vier stalruiters en acht grooms.

Willem Greve beste Nederlander

Achter Willem Greve volgden nog vier Nederlanders in het klassement. Albert Zoer kwam op plaats acht met de derde Balou du Rouet in het de top tien, Heechhiem’s Cancun VDM. Remco Been volgde op de negende plaats met Balou Van Het Molenhof Z (v. Berlin). Op de tiende plaats Gerco Schröder op de Cornet Obolensky-zoon Glock’s Dobelensky, gefokt door Lydia ter Schure en op plek elf Jur Vrieling met de hengst Dallas VDL (v. Douglas).

Bron Jumping Zwolle