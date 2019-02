1,60m GP Palm Beach Masters in handen van O’Shea

Het Wellington Equestrian Festival is in volle gang. Dit weekend is het weekend van de Longines FEI Jumping Nations Cup en gisteravond werd de 1,60m Grote Prijs verreden. De hoofdprijs van 69.300 dollar (61.365 euro) werd uitgereikt aan Paul O'Shea.

15 van de 44 combinaties bereikten de barrage. Wilton Porter probeerde als eerste starter een goede tijd neer te zetten. Porter en Caletto Cabana (v.Cassini) klokten 37,12 en gooiden één balk uit de lepels. Uiteindelijk eindigde de jonge ruiter op een achtste plaats. Catherine Tyree en KWPN’er Bokai (v.Up To Date) waren donderdag nog goed voor de winst. Een fout in de barrage in een tijd van 37,21 bracht het duo gisteravond terug naar een negende plaats.

Top drie

Als derde starter in de barrage was Juan Manuel Gallego met Coulash van de Broy Z (v.Cadence vt Gelutt) de eerste foutloze in een tijd van 39,36. De Colombiaan eindigde met dit resultaat uiteindelijk op een derde plaats. Gallego stond lang aan de leiding, de ruiter zag zijn concurrenten sneller rijden, maar deze konden de nul niet op het scorebord houden. Als twaalfde starter was het Paul O’Shea die met Imerald van ’t Voorhof (v.Emerald) finishte in 36,03 en de leiding overnam. Als laatste starter deed Margie Goldstein-Engle met Royce (v.Cafe au Lait) een goede poging de Ier van de overwinning af te houden. De Amerikaanse kwam net tekort en eindigde als tweede.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl