1,60m-paard Veronese Teamjoy naar Constant van Paesschen

De elfjarige Toulon-dochter Veronese Teamjoy heeft de stallen van Jan Tops verlaten en komt onder het zadel van Constant van Paesschen. De Franse merrie was geruime tijd succesvol onder Edwina Tops-Alexander en Alberto Zorzi, met name in de Global Champions Tour.

Veronese Teamjoy begon haar carrière onder Marc Dilasser, maar kwam als jong paard al in de stallen van Tops. Naast Edwina Tops-Alexander en Alberto Zorzi zaten ook Roberto Previtali en Roosje Brouwer in het zadel. Onder Zorzi en Tops haalde de dochter van Toulon een aantal goede klasseringen in de Global Champions Tour.

‘Naast Verdi Treize’

Constant van Paesschen is blij met de komst van een Grand Prix-paard in zijn stallen. De Belg vertelt op Studforlife: “Ik hoop dat Veronese een goede aanvulling is naast Verdi Treize, die mijn eerste paard blijft……maar wie weet? Bij paarden is het altijd moeilijk om iets te voorspellen!”

Bron Studforlife.com