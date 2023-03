17e seizoen Longines Global Champions Tour deze week van start

Het 17e seizoen van de Longines Global Champions Tour en het GCL-seizoen is begonnen in Doha. Al Shaqab is wederom het decor voor de eerste wedstrijd van het seizoen 2023. Voor het nieuwe seizoen is ook het format gewijzigd: de LGCT Grand Prix en de twee rondes van de GCL worden nu op verschillende dagen gesprongen.

In totaal komen deze week 53 ruiters uit 19 verschillende landen aan start. Ludger Beerbaum won vorig jaar de Grand Prix van Doha en is ook dit jaar weer van de partij. ”Ik kom al vanaf de eerste dag naar deze wedstrijd en kijk er elk jaar weer naar uit. Het is echt een unieke locatie en de faciliteiten voor de paarden zijn heel erg goed.”

Nieuw format

Het seizoen van 2023 staat geheel in het teken van een nieuw format met het oog op dierenwelzijn. Marco Danese, Global Champions Sports directeur legt uit waarom het format is gewijzigd. ”We hebben het format van de wedstrijd gewijzigd zodat de GCL en de LGCt Grand Prix niet meer op dezelfde dag zijn. Met beide rondes van de GCL op een dag en de LGCT op een andere dag hopen we meer aandacht voor de teamwedstrijd te creëren.”

Bron: Horses.nl/ LGCT