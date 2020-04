18-jarige Oz de Breve met pensioen

De Zweedse amazone Evelina Tovek kondigde op social media aan dat haar Grand Prix-paard Oz de Breve met pensioen gaat. De achttienjarige zoon van Dollar du Mourier liep in januari zijn laatste wedstrijd in Leipzig. Tovek op Facebook: "Ik had me geen betere leermeester kunnen wensen!"

Begin 2015 nam Evelina Tovek Oz de Breve over van Laura Renwick. Onder de Britse amazone had het paard al heel wat gewonnen. Renwick stuurde Oz de Breve naar overwinningen in Birmingham, Hardelot, La Coruna, Londen, Madrid, Maubeuge, Salzburg en Treffen. Ook Tovek was succesvol met de kleine vos en was ook enkele keren lid van het Zweedse Nations Cup team met het paard.

‘Kleine, gekke vos’

Evelina Tovek had na Leipzig nog enkele wedstrijden met Oz de Breve willen rijden, maar door de coronacrisis kwam het er niet meer van. Op Facebook schrijft de Zweedse: “Onze Ozzy is met zijn 18 jaar nog in hele goede vorm en ik zou dit voorjaar nog enkele wedstrijden met hem rijden voor zijn pensionering.” En ze vervolgt: “Ik ben dankbaar dat onze wegen elkaar kruisten en ik had me geen betere leermeester kunnen wensen dan jij! Je zorgt nog steeds voor een lach op mijn gezicht omdat je mijn kleine, gekke vos bent.”

