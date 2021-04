19-jarige Jack Whitaker streeft springtop voorbij in 1m55

Met een grote klap meldde de jonge Jack Whitaker en zijn juniorenpaard Scenletha (v. Scendix) zich vanavond bij de wereldtop. In een elfkoppige barrage met daarin topruiters als Steve Guerdat, Christian Kukuk en Kent Farrington blies de 19-jarige Brit iedereen omver en pakte met een halve seconde verschil de winst in de Audi Prijs. Kent Farrington met Creedance (v. Lord Z) en 2/100 seconde daarachter Scott Brash met Hello Vincent (v. Consul dl Vie Z) hadden het nakijken.

“Ik wist dat Scott erg snel was gegaan en mijn pa (Michael Whitaker – red.) had ook weinig tips. Maar mijn merrie is erg snel dus ik wist dat ik ervoor kon gaan.”

Brash zet de toon

Scott Brash en Hello Vincent kwamen als tweede aan de start in de barrage. De Brit was er duidelijk op uit om een lastig richtpunt voor de rest neer te zetten en schoot foutloos naar de finish in 36,16. De Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli bleef vervolgens ook foutloos met Grand Slam VDL (v. Cardento). Hij werd uiteindelijk vierde.

Balken voor toppers

Voor Steve Guerdat was het niet vanzelfsprekend vandaag. Uranie de Belcour (v. Flipper) ging fanatiek door de baan maar kreeg een balk op de VDL hindernis. Balken waren er ook voor Duits kampioen Philip Weisshaupt, Kevin Staut en Jos Verlooy. Het paard van de Portugese Luciana Diniz had een dubbelsprong in het vizier, terwijl hij een bocht moest maken en ging gezellig iets voor zichzelf doen. Zijn amazone bleef gelukkig zitten.

Achtjarige Constantin op vijf

Christian Kukuk reed de pas achtjarige Constantin 110 (v. Colestus) rustig door de barrage. Het duo bleef keurig foutloos en werd uiteindelijk vijfde in het eindklassement. Kukuk was tot nog toe maximaal op 1m45 niveau met de vos uitgekomen.

Grandorado

Willem Greve was met de tienjarige Grandorado TN (v. Edlorado vd Zeshoek) Nederlands hoop in de barrage. De eerste helft ging goed, maar na een correctie voor de combinatie vielen er twee balken. Greve en zijn hengst werden uiteindelijk negende.

Whitaker blaast ze weg

De jongste deelnemer, de 19-jarige Jack Whitaker, knalde met zijn gretige merrie Scenletha door de baan. De elfjarige Hannoveraanse is als jong paard uitgebracht door Ivo Biessen. Whitaker, die als een-na-laatste startte, haalde bijna een halve seconde van de tijd van Brash af. Daarna mocht Kent Farrington met Creedance proberen om de Brit nog in te halen. Ze hadden een beetje geluk op de combinatie, en het leek te gaan lukken voor de Amerikaan, maar ook hij moest in de laatste lijn het hoofd buigen voor Whitaker.

Uitslag

Bron: Horses.nl