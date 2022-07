2* Grote Prijs Valkenswaard voor Sternlicht

De Amerikaanse Adrienne Sternlicht heeft de Grote Prijs op 2* niveau in Valkenswaard gepakt met Bennys Legacy (v. Lupicor). Vandaag in Brabant kwam het duo zo'n 1,5 seconden sneller dan de concurrentie over de streep. Voor Andres Azcarraga was er een tweede plaats met Cloubette PS (v. Conthargos). Kevin Jochems reed met Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) naar plaats drie in het eindklassement, vlak achter de Mexicaan.