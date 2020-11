21-jarige Lucy Deslauriers wint met 214.000 dollar gedoteerde 4* GP Wellington

De 21-jarige Lucy Deslauriers deed op de slotdag van de CSI4* in Wellington goede zaken. De amazone streed in de barrage voor de winst en mocht voorop in de ereronde. Het was de eerste keer weer na twee maanden alleen maar met school bezig te zijn geweest dat Deslauriers met haar paard Hester (v.Wandor vd Mispelaere) weer op concours was. Jessica Springsteen en Lucy's vader Mario Deslauriers maakten het podium compleet.

In totaal verschenen 45 combinaties aan de start van het basisparcours. Daarvan wisten slechts vier combinaties alle balken in de lepels te houden. In de barrage was Lucy Deslauriers de eerste starter. De amazone wist met Springsteen, de razendsnelle Farrington en haar vader nog te gaan dat ze een goede tijd neer moest zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Deslauriers en Hester lieten de klok stilstaan op 35.06 en pakten de leiding stevig in handen.

Springsteen en routinier Deslauriers

Jessica Springsteen betrad met Don Juan van de Donkhoeve (v.Bamako de Muze) als tweede de ring voor de barrage. Springsteen maakte jacht op de tijd van Deslauriers, maar kwam met 36.21 toch meer dan een seconde tekort. Het leverde Springsteen de tweede prijs en 42.800 dollar op. De 55-jarige Mario Deslauriers moest met Bardolina (v.Clarimo) als derde in de barrage omdat Kent Farrington’s paard een ijzer verloor. De routinier trok het gas niet echt los en reed een mooie foutloze ronde in 38.23 waarmee de Canadees derde werd.

Farrington net naast het podium

Als laatste was Kent Farrington met Kaprice (v.Echo van t Spieveld) aan de beurt. De altijd snelle Farrington deed een goede poging om de jonge Deslauriers de winst af te nemen, maar tikte in de barrage een balk uit de lepels. De in topvorm verkerende Farrington moest daardoor genoegen nemen met een vierde plaats. Lucy Deslauriers, die overigens voor Amerika rijdt, was de grote winnares van de 4* Grand Prix van Wellington en versloeg daarmee ook nog eens haar vader. De jonge Deslauriers telg sleepte hiermee 70.620 dollar in de wacht.

