23-jarige Spencer Smith troeft Beezie Madden af: ‘Het plan werkte!’

De 23-jarige Amerikaan Spencer Smith won met Theodore Maciais (v. Kashmir van Schuttershof) de hoofdprijs van dik 45.000 dollar voor routiniers Beezie Madden en haar Nederlands gefokte toppaard Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

Het is alweer de negende week van het Winter Equestrian Festival in Florida, waar elke week wel een paar rijkgedoteerde rubrieken op het programma staan. Gisteren was dat de $137,000 Equinimity WEF Challenge Cup op 5* niveau.

‘Rijd je plan’

“Ik moest als eerste de barrage in, dus Eric [Lamaze] zei tegen me dat ik gewoon mijn plan moest volgen en niet te veel moest tellen. ‘Gebruik je oog en voel het’ vertelde hij me” aldus Smith, die bij Lamaze traint. “Dus dat deed ik, en het werkte!”

Trainer Lamaze zelf werd derde achter Madden met Chacco Kid (v. Chacco-Blue). Rodrigo Lambre tekende met J’Adore van het Klinkhof voor de vierde positie en Darragh Kenny werd vijfde met Classic Dream (v. Colestus). Met dit paard won de Ier vorige maand nog de Wereldbekerwedstrijd in Florida.

Video van barrage Spencer Smith

