Grote Prijs van Villamoura naar Azevedo Filho

De 3* Grand Prix van Villamoura ging zondag naar Luiz Felipe CG de Azevedo Filho en Hermes van de Vrombautshoeve (v. Vigo d'Arsouilles). De Braziliaan mag bijna 13.000 euro mee naar huis nemen. Hij was krap twee seconden sneller dan de Britse Lily Attwood met Calvaro's Up To Date (v. Calvaro F.C.).

De derde plaats ging naar de Taiwanese amazone Jasmine Shao-Man Chen met Ninyon (v. Nintender). De proef in Portugal, die over 1m50 met barrage werd gesprongen, was een kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen.

Thijssen beste Nederlander

Mans Thijssen was met Charlie (v. Casall) de beste Nederlander, hij klasseerde zich op plaats elf. Thijssen kreeg een balk in de lastige basisomloop. Er gingen in totaal slechts vijf deelnemers naar de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl