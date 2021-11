3* GP Wellington voor Margie Engle en nieuwe aanwinst Jackofhearts

Margie Engle was gisteren met haar nieuwe aanwinst Jackofhearts (v. Heartbeat) een van de twee foutlozen in de barrage van de 3* Grand Prix in Wellington. De Amerikaanse bleef de Belgische ruiter Filip de Wandel met Nanking VD Donkhoeve (v. Houston) bijna twee seconden voor. "Ik hou van hem", vertelt Engle, "en hij heeft een geweldige instelling. Hij doet me een beetje denken aan Dicas."

Zes combinaties gingen in de barrage van de 1,50m Grand Prix voor de hoofdprijs. Filip de Wandel was met Nanking VD Donkhoeve in de tweede rit foutloos gebleven. De Belg ging voor een safe rit en klokte 41,01 seconden. Die tijd werd door Daniel Michan en Nayel Nassar ruim verbeterd, maar beide ruiters liepen twaalf strafpunten op.

Dello Joio op paard van Jessica Mendoza

Als voorlaatste kwam Margie Engle in de ring met de negenjarige in Denemarken gefokte Jackofhearts. Engle stuurde de zoon van Heartbeat snel en foutloos rond en stopte de klokken op 39,43 seconden. De laatste ruiter Nicolas Dello Joio was met Diamants Aurora (v. Diarado) wel sneller (38,98) maar kreeg een balk. De Amerikaan reed de elfjarige merrie van Jessica Mendoza voor het eerst in de internationale ring.

‘Eerste FEI-overwinning samen’

Margie Engle won dus de Grand Prix, gevolgd door Filip de Wandel en Nicolas Dello Joio. “Ik heb hem pas een paar maanden, en toen hij er net was, had hij problemen met acclimatiseren en moest er aan zijn gebit gewerkt worden, dus ik heb hem een tijdje niet kunnen showen. Ik denk dat dit pas mijn derde wedstrijd met hem is, en dit is onze eerste FEI-overwinning samen,” aldus Engle. De negenjarige Jackofhearts komt uit de stallen van de Noor Stein Endresen. Hij zat eerst zelf in het zadel van de zoon van Heartbeat. Afgelopen jaar was zijn dochter Benedikte succesvol met het paard.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht