3*-paard Checkpoint Chacco naar Skye Morssinkhof

Na een succesvolle carrière onder Maxime Harmegnies en Nadège Janssen komt de Rheinlander Checkpoint Chacco naar de stallen van de zestienjarige Skye Morssinkhof. Voor Morssinkhof een uitgelezen kans om in het junioren circuit mee te draaien met de ervaren zoon van Chacco-Blue.

De elfjarige in Duitsland geboren Checkpoint Chacco begon zijn internationale carrière onder Marc Bettinger. Via Cyrill Cools en Christophe Grangier kwam de ruin in handen van Francois Xavier Boudant. De Fransman was anderhalf jaar zeer succesvol met de zoon van Chacco-Blue met onder meer een overwinning in de Grote Prijs van Fontainebleau.

Nadège Janssen en Maxime Harmegnies

Nadège Janssen nam in oktober 2017 de teugels over en ook de Belgische zat geregeld in de prijzen met Checkpoint Chacco. Zo was ze tweede in de GP van Cagnes-sur-Mer en vierde in de GP Lier. Onder Janssens landgenote Maxime Harmegnies zette het paard zijn succesreeks voort op 2* en 3*-niveau.

Tweede in GP Herning

Skye Morssinkhof neemt nu plaats in het zadel van Checkpoint Chacco. Het afgelopen jaar zat de zestienjarige amazone uit Hierden geregeld in de prijzen met haar pony’s Carrick en Ellen Birken. Op G-Vingino-Blue (v. Zirocoo Blue) is Morssinkhof al actief bij de junioren. Het paar was onder meer tweede in de GP Herning voor junioren.

Bron Studforlife