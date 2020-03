36,000 Dollar ranking proef voor Andre Thieme

In een snelle tijd van 35.29 was het overwinningslint in de 3* 1.50m Longines ranking proef voor Duitslands Andre Thieme en Cellisto (Cellestrial x Calypso II). Thieme is geen onbekende op het terrein van Live Oak International. De ruiter heeft geen jaar overgeslagen sinds het evenement is opgezet.

Bertram Allen starten dit weekend voor het eerst Gun Powder (Econoon van het Lindehof x Caretano z). Een uitstekende start voor de nieuwe combinatie, net niet snel genoeg voor een winnende rit in 45.41 seconden, maar de ruiter was zeer tevreden met een tweede plaats. Voor Adrienne Sternlicht en Bennys Legacy (Lupicor x Voltaire) was het in de proef van zaterdag weer “Business as usual” na een kleine miscommunicatie tussen paard en ruiter de dag ervoor. De combinatie haalde de derde plaats in een tijd van 47.71 seconden.

Scherpe wendingen

Andre Thieme verteld na de overwinning; “Normaal gesproken rijd ik niet zo snel. Ik wist dat scherpe wendingen in de barrage vandaag van belang waren. Mijn paard Cellisto is in goede vorm en beschikt over veel vermogen. Ik wist wel dat ik een snelle tijd had neergezet, maar als je als één van de eerste start in de barrage weet je het nooit.”

Uitslag

Bron: worldofshowjumping