4* Grand Prix van Tryon in handen van Todd Minikus

Na een zwaar bevochten barrage met 15 deelnemers, viel de Grote Prijs van Tryon uiteindelijk in de handen van de Amerikaan Todd Minikus. De ruiter was razendsnel in de barrage en wist de concurrentie op achterstand te houden. Karl Cook en Beat Mandli moesten in Minikus hun meerdere erkennen.

Er bleven 15 combinaties van de 50 over om voor de winst te strijden. Er was dan ook in totaal 214.000 dollar aan prijzengeld te verdelen, dus er stond genoeg op het spel. Todd Minikus kwam uiteindelijk als beste uit de barrage startblokken en klokte met Amex Z (v.Andiamo) een tijd van 36.52 seconden. Dit was genoeg om de hoofdprijs van 70.620 dollar in ontvangst te mogen nemen.

Cook, Mandli en Keenan in de achtervolging

Karl Cook en Caillou (v.Casall) kwam het dichtst bij Minikus in de buurt. Op slechts 0.30 seconden afstand mocht de Amerikaan als tweede opstellen. Beat Mandli en Galan S (v.Indoctro) deden er 37.39 seconden over in de barrage en pakten daarmee een derde prijs. Apart detail; Galan S springt weliswaar op hoog niveau in de sport, maar doet dit zonder ijzers.

Ook de KWPN’er Fasther (v.Vigo d’Arsouilles) en amazone Lillie Keenan waren in de 4* GP goed voor de derde prijs. Het duo reed exact dezelfde tijd als Mandli, 37.39, en mochten dus samen opstellen voor de derde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl