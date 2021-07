5* Grand Prix Traverse City voor Alex Granato, KWPN’er Bull Run’s Risen tweede

De Amerikaan Alex Granato pakte in de zware 5* Grand Prix van Traverse City de overwinning. De ruiter was de enige die een dubbel foutloze ronde neerzette en ging er met de hoofdprijs vandoor. Kristen Vanderveen stuurde haar KWPN'er Bull Run's Risen (v.Utopie) naar een tweede plek.

In de Grand Prix slaagden vier van de 35 combinaties erin om het tot de barrage te schoppen. In de barrage zette Alex Granato met Carlchen W (v.Chacco Blue) niet alleen de snelste tijd neer, de Amerikaan was ook nog eens de enige foutloze in de barrage. Het leverde Granato zijn tweede overwinning op in Traverse City.

Kristen Vanderveen en de Utopie-zoon Bull Run’s Risen (mv.Indoctro), gefokt door A. den Hartog en J. Regterschot, probeerden wel voor de winst te gaan, maar tikten een balk uit de lepels. De tijd van 39.35 seconden was niet genoeg geweest voor de overwinning en ook met de vier strafpunten eindigde het duo op de tweede plaats. Kyle King en Coffee to Go (v.Cinquecento) maakten het podium compleet. King reed een tijd van 40.81 seconden en moest eveneens vier strafpunten noteren. Met dit resultaat werd de Amerikaan derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl