5* Major League van start in Canada

In navolging van de Global Champions, is dit weekend in Toronto een Noord-Amerikaanse serie van 5* concoursen van start gegaan. Ook deze 'Major League' kent een serie van rijkgedoteerde teamwedstrijden en Grote Prijzen. De eerste editie leverde individuele winst op voor de Canadees Mac Cone met de twaalfjarige Zaia di San Giovanni (v. Cornet Obolensky). Bij de teams won een Israëlisch / Amerikaans drietal.

De Global Champions Tour van Jan Tops heeft normaal gesproken meerdere etappes aan de overzijde van de Atlantische oceaan, maar vanwege covid blijft dat dit seizoen beperkt tot New York eind september. De etappes in Miami en Mexico zijn vervangen door Europese evenementen. In Noord Amerika zijn ze inmiddels voor zichzelf begonnen, zo lijkt het.

Toronto

De wedstrijd in Toronto kende een teamwedstrijd op vrijdag, die met 200.000 $ gedoteerd was. Acht teams deden mee aan de strijd, die gewonnen werd door team AIM United met daarin de Amerikaanse Catherine Tyree en de voor Israël uitkomende Ashlee Bond en Daniel Bluman. Het Major League seizoen zal in totaal elf etappes kennen, in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De competitie eindigt juli volgend jaar in Traverse City. De deelnemers kwamen dit weekend met name uit deze landen, maar er reden ook een aantal Israëliërs en Ieren mee en een verdwaalde Duitser, Colombiaan en Braziliaan.

Grote Prijs

De met 217.000 dollar gedoteerde 5* GP op zaterdag werd gewonnen door Mac Cone en Zaia di San Giovanni. Tweede werd Rodrigo Pessoa met Quality FZ (v. Quintender). De derde plaats ging naar de Ier Shane Sweetnam met Karlin van ’t Vennehof (v. Fanthomas de Muze).

Bron: Horses.nl