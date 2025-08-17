5* Ottowa: Sternlicht wint driestrijd amazones

De 5* Grand Prix in het Canadese Ottawa eindigde met een barrage tussen drie amazones, twee Amerikaanse en een Britse. De ruige grasring bleek deze zondag de piste van de Amerikaanse Adrienne Sternlicht. Nadat ze eerder op de dag al de 2* Grote Prijs won, pakte ze ook de 5* GP, met haar Belgisch gefokte ruin Origa vh Zuid-Pajottenland (v. Thunder van de Zuuthoeve).

De eerste starter in de barrage was de Britse Jessica Mendoza met de door C. den Boer uit Kampen gefokte Summerhouse (v. Guidam Sohn). Dit paard werd tot 2023 uitgebracht door de Nederlandse Britt Schaap. Mendoza ging aanvallend van start maar kwam net wat te ver van een grote steilsprong achter de combinatie uit. Met 38.08 seconde was de tijd snel, maar de balk gaf haar tegenstanders nog alle kansen. De jonge Elena Haas uit de Verenigde Staten mocht het met haar Westfaalse ruin Claude (v. Captain Jack) daarna proberen. De langbenige vos heeft een grote galoppade. Ook zij hadden wat moeite met de afstand van de steilsprong na de combinatie, maar de balk trilde alleen in de lepels. De oxer die erachter stond op een rollback viel echter wel. Met vier strafpunten en een tijd van 39.02 seconden zou dat uiteindelijk de derde plaats opleveren.

Sternlicht wint twee keer

Adrienne Sternlicht had het voordeel van de laatste startpositie in de driekoppige barrage. Met Origa vh Zuid-Pajottenland was ze, na de fouten van haar voorgangsters, uit op een foutloze barrageronde. Haar paard is gretig, dus heel langzaam ging het nu ook weer niet, maar ze kon voldoende tijd nemen om goed te kijken naar de hindernissen die haar concurrentes hadden geraakt. Met een keurige tijd van 40.31 seconde en een foutloos rondje was ook de 5* GP voor de Amerikaanse. Eerder op de dag won Sternlicht ook de 2* GP van Ottawa, met Corablue Z (v. Corydon van T&L).

Uitslag

Bron: Horses.nl