Aaron Vale en I.Adermie R aan kop in GP kwalificatie, Lars Kersten in top tien

Op de eerste dag van Live Oak International in Ocala nam Aaron Vale de overwinning in de 4* 1.55m Grand Prix Qualifier mee naar huis. De Amerikaan deed dat met de tienjarige KWPN-merrie I.Adermie R (v. Den Ham Blue R). Lars Kersten reed een goede nulronde met de Silvio I-zoon Emmerton en werd negende.

Over een door de Duitse parcoursbouwer Olaf Petersen Jr. ontworpen parcours Tabel A direct op tijd bleven veertien combinaties foutloos. Will Simpson ging als eerste van start over het 1,55m hoge parcours met Chacco P (v. Chacco-Blue) en legde meteen de lat voor de anderen hoog. Hij finishte in 65,51 seconden en bleef hiermee lang aan de leiding. Het was Aaron Vale die met I.Adermie R, gefokt door Stal Roelofs, in het laatst deel van de rubriek zijn landgenoot voorbij snelde. Vale klokte 64,20 seconden pakte de hoofdprijs van 13.750 dollar.

Daniel Coyle eindigde als derde met de KWPN’er Gisborne VDL (v. VDL Zirocco Blue). De Ier die als zesde van start ging, had 67,01 seconde nodig voor zijn ronde. In de tijd van 71,39 seconden werd Lars Kersten negende op Emmerton.

“Het was een geweldige overwinning voor mij hier op Live Oak International. Ik heb I.Adermie R nu anderhalf jaar en dit is haar derde overwinning op rij. Ze is een winnende machine,” zei Aaron Vale blij na afloop.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht