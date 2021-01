Aaron Vale heer en meester in met 75.000 dollar gedoteerde GP Ocala

Aangezien begin dit jaar de Nationale Federatie van Amerika (USEF) vrede sloot met het World Equestrian Center in Ocala, konden de wedstrijden in 2021 van start op dit imposante centrum. De eerste Nationale Grand Prix die er dit jaar gereden werd, viel ten prooi aan Aaron Vale en de KWPN'er Elusive (v.Rodrigo VDL). Vale pakte ook de tweede prijs en verwees Fernando Cardenas naar plek drie.

In totaal streden 50 combinaties voor een barrage plek om de prijzenpot van 75.000 dollar te kunnen verdelen. Acht van de 50 behaalden dan ook uiteindelijk de barrage en hierin was Aaron Vale heer en meester. De Amerikaan stuurde de KWPN’er Elusive zonder fouten rond en stopte de klok op 40.57 seconden. Dit was genoeg om de winst te pakken.

Top drie

Met Major (v.Carmargue), die van de Sleepy P Ranch is van de gebroeders Porter, kwam Vale in 42.52 seconden door de finish. Hiermee bezette Vale zowel de eerste als de tweede plaats. Fernando Cardenas maakte met Quincy Too (v.Quartz Adelheid Z) het podium compleet. Een tijd van 42.64 was goed voor de derde prijs.

Bron: Persbericht