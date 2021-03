Aaron Vale schrijft met 200.000 dollar gedoteerde Lugano Diamonds Grand Prix op naam

Het World Equestrian Center in Ocala sloot afgelopen zondag de Winter Spectacular af met een met 200.000 dollar gedoteerde Grand Prix. Gedurende de hele tour was Aaron Vale enorm succesvol en als kers op de taart was de ruiter ook nog eens onverslaanbaar in de afsluitende Grote Prijs. De Amerikaan was iedereen de baas in de barrage en verwees Molly Ashe Cawley en Bryn Sadler naar de plekken twee en drie.

In de Lugano Diamonds Grand Prix kwamen 47 combinaties in de ring waarvan 10 ook alle balken in de lepels lieten liggen en binnen de tijd waren. In de barrage barstte de strijd los. Aaron Vale won in de 12 weken durende tour vier keer een Grand Prix proef en pakte daarnaast vele top vijf klasseringen. Toch had hij met Candro van de Zuuthoeve (v.Thunder vd Zuuthoeve) nog geen overwinning geboekt. Op zondag was het dan toch raak voor Vale nadat het duo, als eerste starter, een super strakke barrage ronde neerzette. De enige die Vale van de troon had kunnen stoten, was hijzelf met zijn tweede paard, maar daarmee gooide hij in de barrage een balk uit de lepels. Een tijd van 41.20 was voor Vale genoeg om de overwinning op te mogen eisen.

Top drie

De amazone die het dichtst bij Vale in de buurt kwam, was Molly Ashe Cawley. De Amerikaanse koos Berdien Z (v.Bustique) als haar troef en dit pakte goed uit. Berdien Z werd in Nederland gefokt door H.J. Lamers van Ingen en opgeleid tot ZZ-niveau door Renske Kroeze. Ashe Cawley en Berdien Z deden er in de barrage 41.64 seconden over en moesten genoegen nemen met de tweede plaats. Bryn Sadler en Cinven CR (v.Clearway) tekenden voor de derde prijs met een tijd van 43.24 seconden.

Bron: Persbericht/Horses.nl