Aaron Vale stuurt KWPN’er Elusive wederom naar winst in GP Ocala

Net als vorig weekend, was ook afgelopen weekend Aaron Vale de grote man in Ocala. De Amerikaan schreef voor het tweede weekend op rij de nationale Grand Prix op naam met de KWPN’er Elusive (v.Rodrigo VDL). De kans op een herhaling van het weekend ervoor waar Vale zowel de eerste en tweede plaats bezette, was ook afgelopen weekend aanwezig. Tracy Fenney gooide echter roet in het eten. De amazone verwees Vale met zijn andere troef Major (v.Carmargue) naar plek drie.

Negen van de 35 combinaties mochten terugkomen in de barrage. Als eerste starter wist Aaron Vale wat hem te doen stond en haalde alles uit de kast. In het barrage parcours ging het vooral om snelheid en Vale trapte met Elusive dan ook goed het gas in. Een tijd van 40.67 seconden was onverslaanbaar en Vale mocht de hoofdprijs van de met 75.000 dollar gedoteerde Grand Prix mee naar huis nemen.

Fenney achter en voor Vale

Trace Fenney voorkwam dat Vale weer een één-tweetje op zijn naam kon schrijven. De amazone was in de barrage met MTM Apple (v.Favorit ASK) langzamer dan Vale en Elusive met 41.59 seconden. Echter was deze tijd wel sneller dan Vale en Major, die finishten in 43.54 seconden. Fenney hield Vale hiermee van de tweede plaats en Vale moest genoegen nemen met een derde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Jumper News