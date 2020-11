Aaron Vale wint openingsrubriek Aiken met KWPN’er Elusive

De Amerikaanse Split Rock Jumping Tour is dit weekend voor het eerst in Aiken, South Carolina, voor een CSI2*. Amerikaan Aaron Vale won de met 37.000 dollar gedoteerde openingsrubriek op KWPN'er Elusive (v. Rodrigro VDL).

Vijf combinaties bereikten de finale van deze rubriek over 1m45. Alleen Vale en de nummer twee, Abigail Mcardle en de Hannoveraanse premiehengst Victorio 5 (v. Ucello) wisten ook in de barrage de nul te houden. De Colombiaan Andrea Torres-Guerreiro werd derde met Fifty Shades (v. Call me Number One).

Uitslag (met filmpjes van alle combinaties)

Bron: Horses.nl