Abdel Saïd gaat met de winst aan de haal in Praag, Bart Bles weer bij de beste acht

In de 5* twee-fasen 1.50m rubriek was Abdel Saïd vandaag in Praag iedereen de baas. Saïd reed een halve seconde sneller dan de nummer twee en mocht de 16.500 euro in ontvangst nemen. Simon Delestre mocht achter Saïd plaatsnemen in de prijsuitreiking en Jérome Guery maakte het podium compleet. Bart Bles was net als gisteren ook weer de beste Nederlander en eindigde in de top acht van het klassement.

Na een tweede plaats in de 1.45/1.50m rubriek van gisteren, deed Saïd er vandaag een schepje bovenop. Met Arpege du Ru (v.Apache d’Adriers) zette de Egyptenaar de tijd stil op 19.81 seconden en dit was genoeg om voorop te mogen rijden in de ereronde. Simon Delestre kwam het dichtst bij de tijd van Saïd in de buurt. De Fransman kwam met Qopilot Batilly Z (v.Qlassic Bois Margot) binnen in 20.34 en eindigde op de tweede trede van het podium.

Jérome Guery eindigde gisteren net naast het podium op de vierde plek en sleepte vandaag wel een podiumplek uit de strijd. Guery finishte met Garfield de Tiji des Templiers (v.Quasimodo Z) in 20.91 seconden en pakte een mooie derde prijs. Bart Bles en Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) werden gisteren negende en klommen vandaag een plaatsje omhoog. Bles liet de klok stilstaan op 22.24 seconden en pakte een achtste prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl