Abdel Said naar eerste 5* GP overwinning onder Belgische vlag

Afgelopen weekend zette Abdel Said voor het eerst onder Belgische vlag een internationale GP overwinning op zijn naam en wel die van de 5* in Grimaud. Said die een paar weken terug van nationaliteit veranderde, hield in de Mark Mcauley en René Lopez achter zich.

Met de overwinning laat Abdel Said zien dat hij echt een toevoeging is voor de Belgen. Said en Bandit Savoie (v.Bois Margot) bleven foutloos in de barrage en een tijd van 45.12 bracht het duo de overwinning. Mark Mcauley en Jasco vd Bisschop (v.Dulf vd Bisschop) werden tweede met een tijd van 45.48 seconden. René Lopez stuurde Kheros van’t Hoogeinde (v.Echo van ’t Spieveld) rond in 46.21 seconden en mocht als derde opstellen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl