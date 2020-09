Abdel Saïd voegt 10-jarige Fosther van familie Moerings toe aan zijn team van toppaarden

Abdel Saïd heeft de door de familie Moerings gefokte en tot 1.50m opgeleide Fosther (v.Vigo d'Arsouilles) aan zijn wapenarsenaal toegevoegd. Vorige week verkocht de familie Moerings ook al het toppaard Hardesther en nu zal dus ook Fosther naar een andere stal vertrekken. Met Fosther heeft Bas Moerings meerdere malen in het oranje team jasje Nederland vertegenwoordigd en deed dit met veel succes.

In 2019 won Bas Moerings met de KWPN’er Fosther ondermeer teamgoud op het EK Young Riders in De Wolden. In hetzelfde jaar won het duo ook de puissance op CSI Ommen en daarbij sprongen ze foutloos over een muur van 2.15m. Nu zal de 10-jarige Vigo d’Arsouilles-nakomeling zijn weg vervolgen in het team van Abdel Saïd.

Moerings en Saïd

De familie Moerings schrijft op Facebook: “Vandaag hebben we afscheid genomen van onze grote vriend van stal. Na alle bijzondere jaren zullen we deze jongen niet vergeten. Veel succes op je nieuwe plek Fosther, we zien je snel weer.” Abdel Saïd zegt over de komst van Fosther: “Ik ben erg enthousiast om Fosther te verwelkomen in ons team! Met dank aan de familie Moerings voor de medewerking!”

Lees ook:

Bron: Horses.nl/Facebook