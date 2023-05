Abdel Saïd wint King’s Cup op Royal Windsor Horse Show

Het hoogtepunt van de dag op Royal Windsor Horse Show was de King's Cup 1,55m rubriek met barrage. Hoewel een groot deel van de wereldtop aanwezig is in Engeland kozen veel ruiters ervoor om hun paarden te sparen voor de CSI5* Rolex Grand Prix van morgen. Dat mocht de pret niet drukken want Abdel Saïd zorgde voor mooie sport en reed Arpege du RU (v. Apache d'Adriers) naar de overwinning.

21 combinaties gingen van start in de King’s Cup CSI5* rubriek over een hoogte van 1,55m. Negen daarvan wisten de nul op het scorebord te houden en mochten terugkomen voor de barrage. Hieronder grote namen als Ben Maher die dit weekend zijn rentree maakte. Uiteindelijk was het Abdel Saïd die er met de hoofdprijs vandoor ging. De ruiter stuurde Arpege du RU in 32.32 seconden naar de winst.

Hoewel Harry Charles nog relatief jong is is zijn naam al bijna niet meer weg te denken. Ook vandaag reed hij weer mee voor de prijzen en niet zonder succes. Charles stuurde Aralyn Blue (v. Chacco-Blue) in 32.97 seconden naar de tweede plaats. Het was Kevin Staut die zich uiteindelijk als derde mocht opstellen. De Fransman had 33.47 seconden nodig om Beau de Laubry Z (v. Bisquet Balou Vd Mispelaere) naar de finish te rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl