Abdullah al Sharbatly vult stal aan met Larry en PSG Future

De Saoedie-Arabische springruiter Abdullah Al Sharbatly heeft twee internationale springpaarden aangekocht. Hij kocht Harm Lahdes dertienjarige Grand Prix-paard Larry 210 en Pius Schwizers succespaard PSG Future (Cash and Carry x Lorentin I).

Abdullah Al Sharbatly kocht op de Oak Grove’s Stud de helft van Harm Lahdes paard Larry. De dertienjarige ruin van onbekende afstamming was twee weken geleden nog zesde in de Grand Prix van Drammen. Al Sharbatly zal de ruin voor het eerste starten op de Baltica Spring Tour in het Poolse Ciekocinko. De springruiter sluit niet uit dat met de aankoop van Larry hij nauwer gaat samenwerken met de Oak Grove’s Stud.

PSG Future

Op de Baltica Tour zal Al Sharbatly ook met zijn tweede aankoop debuteren. Hij kocht de 15-jarige Holsteiner PSG Future uit de stallen van Pius Schwizer. De zoon van Cash en Carry won al meerdere wereldbekerwedstrijden en Grand Prix’ onder Martin Fuchs, Pius Schwizer en Max Kühner. Onder Fuchs werd de ruin elfde in de wereldbekerfinale in Las Vegas in 2015.

“Ik ben heel gelukkig met deze twee toppaarden”, vertelt Al Sharbatly over zijn aanschaf en hij kondigde nog meer versterking van springstal aan in de komende weken.

