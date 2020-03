Abigail McArdle opnieuw naar winst in WEF Challenge Cup

In de tiende week van het Winter Equestrian Festival in Wellington werd vandaag de 1.45m Challenge Cup verreden. Nadat Abigail McArdle in de derde week haar eerste overwinning in een Challange Cup behaalde, wist ze vandaag opnieuw de rubriek op naam te schrijven.

Ook vandaag had de Amerikaanse amazone de goedgekeurde-hengst Victorio 5 (v. Uccello) gezadeld. McArdle was in een tijd van 41.406 seconden de concurrentie te snel af in een barrage van tien combinaties. Alonso Valdez Prado en de Acorado I-zoon Acuero deden een goede poging en een tijd van 41.901 sec. was goed voor de tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door olympisch-goude medaille-winnaar Beezie Madden, die zevenhonderdste van een seconde langzamer was dan Prado. Madden kwam aan start met de door Gebr. Bosch-gefokte Garant (v.Warrant). De beloftevolle 9-jarige KWPN-er zet na een succesvol seizoen in 2019 de vooruitgang voort. Tiffany Foster eindigde net naast het podium met Northern Light met een foutloze rit in de barrage in een tijd van 41.962 seconden. Sinds begin dit jaar heeft de Canadese amazone de teugels overgenomen van de Plot Blue- Merrie, die eerder werd uitgebracht door Olivier Philippaerts.

Uitslag

Bron: Horsesnl