Achtste plaats voor Bart Bles in 1,40m in Lier

De eerste proef van de zaterdag in Lier was een Tabel A direct op tijd over 1,40. In deze 3* rubriek stuurde Bart Bles de KWPN'er Expert (v. Tangelo vd Zuuthoeve) naar een achtste plaats. Felix Hassmann en Wilm Vermeir vochten om de eerste plek, die door Hassmann met SIG Black Panther (v. Kannan) met 0,4 seconde verschil werd gewonnen.

75 ruiters meldden zich vanmorgen in de 1,40m-rubriek waarvan meer dan de helft een foutloze ronde aflegde. Felix Hassmann liet weer eens zien waar hij goed in is: snel rijden. De Duitser pakte de zege met de Kannan-zoon SIG Black Panther in 59,46 seconden. Alleen Wilm Vermeir kwam in de buurt. De Belg eindigde met Joyride S (v. Toulon) in 59,89 seconden op de tweede plaats.

Schumacher derde

Ook de Fransman Titouan Schumacher kwam met Amak des Brimbelles Z (v. Amadeus Z) nog net binnen een seconde van de winnaar over de meet en werd derde. Schumacher werd gevold door Jeroen de Winter op Iron Lady van t Meulenhof (v.Parco) en Clarissa Crotta op Vincent 168 (v. Valentino).

Enige Nederlander in de prijzen

Bart Bles was de enige Nederlander die zich in deze proef in de prijzen reed. Op de elfjarige Expert reed hij de achtste tijd (63,03 seconden). De zoon van Tangelo van de Zuuthoeve kwam begin vorig jaar bij Bles onder het zadel. De KWPN’er werd eerst gereden door Sanne Thijssen gereden en kwam via Sander Geerink bij Bart Bles op stal.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl