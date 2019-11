Achttienjarige Brian Moggre wint wereldbekerwedstrijd Lexington

De wereldbekerwedstrijd in Lexington kreeg vannacht een verrassende winnaar. De achttienjarige Amerikaan Brian Moggre kreeg het publiek in de Alltech Arena van het Kentucky Horse Park op de banken toen hij met de Ustinov-zoon MTM Vivre Le Reve foutloos en als snelste over de finish kwam. De Amerikaan steeg naar de tweede plaats op de wereldbekerranking van de Amerikaanse Oostkust. Harrie Smolders viel net buiten de prijzen door een balk in het basisparcours.

Acht combinaties streden in de barrage om de hoofdprijs van 74.250 dollar en natuurlijk de wereldbekerpunten. Harrie Smolders had net de slag gemist door een balkje met Hocus Pocus de Muze (v. Tinka’s Boy) in het basisparcours en viel met de veertiende plaats net buiten de prijzen.

De voor Japan rijdende Karen Polle zette als vierde in de barrage een geweldig snelle tijd van 34,44 seconden neer met de elfjarige Lord Z-zoon Kino. Dat het nog sneller kon, liet even later Rowan Willis zien die met Blue Movie (v. Chacco-Blue) in 34,26 seconden over de finish scheerde. Maar de Australiër kreeg wel een balk aan de benen.

Maar er was geen kruid gewassen tegen Brian Moggre. Hij stuurde de tienjarige, Westfaals gefokte Ustinov-zoon MTM Vivre le Breve vol gas rond en eindigde in de winnende tijd van 34,22 seconden. Polle werd naar de tweede plaats verwezen en David Blake werd in een tijd van 36,87 seconden derde op Keoki (v. Catoki).

Moggre die al wereldbekerpunten had gepakt in New York en Columbus, steeg met de 20 punten in Lexington verdiend naar de tweede plaats op de ranglijst van de Noord Amerikaanse Oostkust liga. Beezie Madden voert de ranglijst aan.

Bron persbericht NHS