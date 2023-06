Achttienjarige Mimi Gochman als enige foutloos in 1.55m Kubota Cup Calgary

De Duitser Olaf Petersen had een pittig 1.55m parcours gebouwd als hoofdnummer van de donderdag op Spruce Meadows in Calgary. Tussen een flink aantal grote namen wist de achttienjarige Mimi Gochman als enige foutloos te blijven met de Holsteinse merrie Celina BH (v. Canstakko) en pakte de winst in de kwalificatie voor de Grote Prijs.

De dertienjarige merrie Celina BH was in grootse vorm onder Mimi Gochman. Ze leek geen enkele moeite hebben met het indrukwekkende parcours. Gochman bleef ook ruim binnen de toegestane tijd. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse amazone op Spruce Meadows is en voor haar een hele ervaring om de grote graspiste in Calgary op te galopperen. Gochman: “Ik kijk al heel lang naar de Spruce Meadows Nations Cup in de herfst. Ik heb er altijd verhalen over gehoord. Ik heb online clips gezien en kreeg altijd te horen “je moet naar Spruce Meadows gaan”. Ik bedoel, het is niet alleen een goede leerervaring, maar de paarden vinden het geweldig en het is ongelooflijk!”

Ook Conor Swail wist met Nadal Hero & DB (v. Kannan) het parcours foutloos af te leggen, maar kreeg één tijdfout aan de broek. De Ier moest zich als tweede opstellen. Daarna volgden vijf combinaties met vier strafpunten. Mario Deslauriers werd derde op Emerson (v. Eldorado vd Zeshoek) gevolgd door zijn landgenote Tiffany Foster met Hamilton (v. Quadros). Kent Farrington werd met Landon (v. Comilfo Plus Z) vijfde.

