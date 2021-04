Adam Prudent wint GP Wellington met Baloutinue

Acht barragecombinaties kwamen aan de start in de met 214.000 dollar gedoteerde 4* Grand Prix in Wellington, de laatste GP van het Winter Equestrian Festival 2021. De winst ging naar Adam Prudent met Baloutinue (v. Balou du Rouet) die als derde starter een snoeiharde ronde neerzette en daarna niet meer ingehaald kon worden. Jim Ifko was tweede, Kent Farrington derde.

Eerste starter in de barrage was de Griekse amazone Ioli Mytilineou met Levis de Muze (v. Elvis ter Putte) die in een nette ronde foutloos rondkwam in 40,202 seconden. Dat bleek uiteindelijk een prima prestatie, goed voor de vierde plaats in het eindklassement. Direct daarna zette Jim Ifko uit Canada de druk erop met uitstekend aangereden lijnen met Un Diamant des Forets (v. Diamant de Semilly), die razendsnel door het parcours galoppeerde. De finish was in 36,544 seconden en goed voor de tweede plaats. Direct daarna verbeterde Adam Prudent de tijd met nog een seconde. Zijn paard galoppeert in hoog tempo en de Amerikaan had – net als Ifko – ook wat geluk bij een dikke touché. Het leverde Prudent vandaag de winst en 70.620 dollar op.

Farrington op drie

Alleen Kent Farrington kwam met de legendarische Gazelle, die inmiddels ook al weer 15 jaar oud is, nog in de buurt. Het duo reed een goede ronde, maar haalde de tijd niet. Met 37,37 seconden werd de Amerikaan derde. Laatste starter Laura Kraut koos ervoor om niet tot het uiterste te gaan met haar talent Goldwin. Ze bleven foutloos en werden vijfde in 40,85 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl