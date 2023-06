Adrienne Sternlicht wint met Faquitol-S de 1.50m Recon Metal Cup in Calgary

Op de openingsdag van de 5*-wedstrijd 'National' op Spruce Meadows pakte Adrienne Sternlicht de winst in de 1.50m-rubriek direct op tijd met de KWPN'er Faquitol-S (v. Verdi TN). "Vorige week heeft me veel vertrouwen gegeven dat dit paard competitief kan zijn", vertelde de Amerikaanse die de week ervoor in Calgary drie top tien klasseringen behaalde met de door de familie Van Straaten gefokte zoon van Verdi TN.

Kent Farrington hield met de snelle KWPN’er Creedance (v. Lord Z) bijna de hele wedstrijd de eerste plaats vast. Het duo had een foutloze rit neergezet in een tijd van 64,54 seconden die onaantastbaar leek. Adrienne Sternlicht had vorige week al veel vertrouwen opgedaan in het zadel van Faquitol-S. Ze profiteerde van de enorme galoppade van de zoon van Verdi. Sternlicht kwam foutloos over de finish in een tijd van 62,90 seconden. In een tijd van 68,49 seconden werd Jessica Mendoza derde met de Zweeds gefokte Play (v. Luidam).

Klik hier voor de uitslag.

