AES hengst Herald van ’t Ruytershof verkocht naar Amerika

De elfjarige, bij het AES goedgekeurde, hengst Herald van 't Ruytershof (v. Lord Z) is verkocht naar Amerika. Dat maakt Horseman bekend op hun website. De 19-jarige Amerikaanse Raleigh Hiler zal de teugels overnemen van Jos Verlooy en de hengst gaan uitbrengen op wedstrijden.

De Lord Z nakomeling werd door Youssef Salmeron opgeleid tot het 1.40. In 2017 kwam Herald bij de werkgever van Harrie Smolders, Euro Horse, op stal en reed Jos Verlooy hem naar het 1.60m. Verlooy en de bruine hengst behaalden enkele mooie resultaten op Nederlandse concoursen. Zo werden ze in mei 2018 vierde in het 1.45m in Valkenswaard en in augustus tweede in het 1.45m in Ommen.

Bekijk hier een filmpje van Herald van ’t Ruytershof onder het zadel bij Jos Verlooy:



Bron: Horses.nl/Horseman.be