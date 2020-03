Afscheid Verdi TN uitgesteld

Nu Indoor Brabant vanwege het coronavirus in afgeslankte vorm zonder publiek doorgaat, heeft Maikel van der Vleuten besloten het afscheid van Verdi TN uit te stellen. Aanstaande zondag was Van der Vleuten van plan om Verdi TN gaan uitzwaaien met een tribune vol publiek.

“Het geplande afscheid zat goed in elkaar”, vertelt Maikel van der Vleuten aan het Eindhovense dagblad. ,,Om dat compleet te maken moet er een volle zaal bij en dat kan nu niet. Het wordt toch een emotioneel moment. Ik wil stilstaan bij wat Verdi heeft betekend voor de paardenwereld.”

Nieuw moment

Van der Vleuten gaat daarom samen met de mede-eigenaar van Verdi TN een nieuw moment te kiezen. ,,Je hebt in Nederland een paar grote wedstrijden, die zijn allemaal een optie. We gaan daar nu flink over nadenken”, laat Van der Vleuten weten. Er kan hierbij worden gedacht aan Jumping Indoor Maastricht, of bij het Nederlands Kampioenschap in Mierlo.

Bron: Horses.nl/Eindhovens Dagblad