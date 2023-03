Afscheidsceremonie Hermès Ryan

Hermès Ryan heeft afgelopen weekend op Saut Hermès Parijs afscheid genomen van de sport. Onder Simon Delestre groeide de Hugo Gesmeray-zoon uit tot een waar fenomeen in de springsport. ''Elke keer wanneer hij de ring binnen kwam gaf hij altijd 300%. Hij blijft bij mij want hij is onderdeel van mijn familie,'' aldus een emotionele Simon Delestre tijdens het afscheid van zijn toppaard.

De eerste grote overwinning voor de combinatie was in Gothenburg in 2014. Hier wonnen ze hun eerste CSI5* 1.50m rubriek en vele overwinningen volgden. In datzelfde jaar wonnen ze de CSI5*-W 1.60m Masters of Lyon gevolgd door de overwinning in de Grand Prix van Antwerpen. Ze werden tweede in de Wereldbeker van Verona en wonnen in 2017 de Wereldbeker van Lyon. 2019 was misschien wel het hoogtepunt van Ryan zijn carrière: in dat jaar won hij de Grote Prijs van Amsterdam, de Grand Prix van Saut Hermès Parijs én de Longines Grand Prix van Parijs.

Naast talloze overwinningen in verschillende Grote Prijzen en Wereldbekers won de combinatie ook individueel brons op het Europese Kampioenschap in 2015. De lange en succesvolle carrière werd in 2022 afgesloten met een overwinning in de CSI5* 1.50m rubriek in Monaco. Nu mag de ruin van zijn sportieve pensioen gaan genieten. ”Ryan blijft bij ons want hij is onderdeel van mijn familie. Hij is legendarisch en een van de beste paarden van zijn tijd.”

Bron: Horses.nl