Afsluiter Valkenswaard voor Smolders en Cas 2

De 1m50 rubriek die de afsluiter vormde van het Global-weekend in Valkenswaard is gewonnen door Harrie Smolders en Cas 2 (v. Indoctro). Tweede werd Simon Delestre uit Frankrijk met Filou Carlo Zimequest (v. Coronas).

De derde plaats was voor de Amerikaanse Margie Goldstein-Engle die er weliswaar een beetje als een dwerg uitziet op haar indrukwekkende Dicas (v. Diarado), maar haar ruin ook vandaag weer uitstekend in de hand had. Ze waren vrijdag ook al fenomenaal aan het springen in de eerste omloop van de Global Champions League.

Morsink en Houtzager ook in de prijzen

Smolders pikt met deze overwinning nog snel even ruim 23.000 euro prijzengeld mee. Gerben Morsink, die het hele weekend ook al lekker bezig is met zijn prachtige zwarte Navarone Z (v. Nabab de Reve) eindigde op de achtste plaats, na een balk in de barrage. Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante (v. Canturano) kwamen net daarachter binnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl