Ahlmann gaat Van der Vleuten voorbij in Sentower Park

De hoofdrubriek van de dag in Opglabbeek was een CSI2* over 1m45. Een-na-laatste starter Christian Ahlmann snoepte met Nachito V/D Ketse (v. Quality Time TN) de winst af van Maikel van der Vleuten en de negenjarige merrie Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek TN). De Bulgaar Rossen Raitchev werd derde met Verdi SH (v. Verdi TN).

Elf combinaties reden uiteindelijk de barrage op Sentower Park. Het ging van start met de in Nederland woonachtige Turkse ruiter Efe Siyahi op Larocco 4 (v. Larimar), die twee balken zag vallen. Derde starter Maikel van der Vleuten was met Elwikke de eerste die foutloos over de meet kwam, in 30,47 seconden.

Knoester elfde

Direct na Van der Vleutens nulrondje, kreeg Glenn Knoester van Irish Coffee PR (v. Emerald) een weigering op de combinatie. Ze pakten daarna nog een balk, waardoor de Nederlander op plaats elf eindigde. Rossen Raitchev was vervolgens met Verdi SH de tweede foutloze combinatie, in 31,91 seconden. De Zwitser Edouard Schmidt bewees met Balenciana K (v. Balou du Rousset) dat het veel sneller kon dan Van der Vleuten, maar na een voorwaartse laatste lijn sneuvelde een balk op de laatste hindernis. Hij kwam binnen in 27,91 seconden, de snelste tijd van de dag en goed voor de vijfde plaats.

Kenis naast podium

Ook de Belgische ruiter Pieter Kenis met Unic du Plessis (v. O Brion du Plessis) wist de balken hoog te houden, al reed hij bijna een vlaggetje van de laatste sprong. Met een tijd van 32,62 seconden bleef hij achter Van der Vleuten en Raitchev. Kenis was uiteindelijk vierde.

Eindsprint

Het kwam op de laatste twee topruiters neer om te proberen Van der Vleuten in te halen. Allereerst kwam de Duitser Christian Ahlmann de ring in, die de pas achtjarige ruin Nachito V/D Ketse gezadeld had. De schimmel draait kort en een groot gegaloppeerde laatste lijn bracht het duo naar 29,91 seconden en de leiding in het klassement. Laatste starter was de altijd gretige Ier Denis Lynch, met Spring Dark (v. Jazz Band Courcelle). Hij kwam er dichtbij, maar er sneuvelde een balk op de combinatie en Lynch zakte terug naar plaats zes.

Uitslag

Bron: Horses.nl